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Tuzla'da Şantiye Göçüğünde 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tuzla'da bir şantiye alanında yaşanan iş kazası nedeniyle 2 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Tuzla Yerel Politika Güncel Haberler

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