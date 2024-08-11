Tuzla'da Şantiye Göçüğünde 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tuzla'da bir şantiye alanında yaşanan iş kazası nedeniyle 2 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA