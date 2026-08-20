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Tavasta Tütün Tarlasında Başlayan Aşk, Aile Üretimine Dönüştü

Tavasta Tütün Tarlasında Başlayan Aşk, Aile Üretimine Dönüştü
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Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde Ali Tanış ve Büşra Tanış çifti, 34 dekarlık alanda tütün üretimini sürdürüyor. Yıllar önce tütün tarlasında tanışan çift, bugün aynı toprakta birlikte çalışarak yaklaşık 10 ton tütün hasadı hedefliyor. Şubat'ta fide hazırlıklarıyla başlayan üretim, temmuzda hasatla devam ediyor ve tütünler seralarda kurutuluyor. Çift, emeklerinin karşılığını almayı umuyor.

Tavas'ın Altınova Mahallesi'nde Ali Tanış ve Büşra Tanış'ın 34 dekarlık alanda yetiştirdiği tütünde hasat ve kurutma çalışmaları devam ediyor.

Yıllar önce tütün tarlasında tanışan çift, bugün hayatlarını ve üretim emeklerini aynı tarlada sürdürüyor. Şubat ayında fide hazırlıklarıyla başlayan üretim sürecinde, mayıs ayında tarlaya dikilen tütünler temmuz ayında hasat edilmeye başlandı. Alandan yaklaşık 10 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Tarlasında başladı. Tarlada başlayan tanışıklık, zamanla evliliğe ve birlikte kurulan bir aileye dönüştü. Bugün çift, aynı toprağa birlikte emek vererek tütün üretimini sürdürüyor. Çiftin oğulları Muhammet Asrın Tanış da bu aile hikayesinin bir parçası olarak ailesine eşlik ediyor. Tütün üretiminde çalışmalar şubat ayında fide hazırlıklarıyla başladı. Mayıs ayında fideler tarlaya dikildi. Gelişim sürecinin ardından temmuz ayında hasat çalışmalarına başlandı. Hasat edilen tütünler şu anda seralarda kurutuluyor. Kurutma işlemi ortalama bir hafta içerisinde tamamlanıyor.

Altınova Mahallesi'nde 34 dekarlık alanda gerçekleştirilen üretimden, yaklaşık 10 ton tütün elde etmeyi hedeflediklerini kaydeden Ali Tanış; "Bizim hikayemiz tütün tarlasında başladı. Yıllar önce burada tanıştık, zamanla hayatımızı birleştirdik. Bugün eşim Büşra ile birlikte aynı tarlada çalışıyor, emeğimizi veriyoruz. Bu yıl 34 dekarlık alandan yaklaşık 10 ton civarında verim bekliyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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