Van'ın Tuşba Belediyesince yapımına etaplar halinde başlanan ve bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip 'Tuşba Bardakçı Millet Bahçesi'ndeki hummalı çalışma hız kesmeden devam ediyor.

Tuşba'ya değer katacak dev eserin yapımı hızla devam ediyor

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesince yapımına etaplar halinde başlanan ve bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip 'Tuşba Bardakçı Millet Bahçesi'ndeki hummalı çalışma hız kesmeden devam ediyor.

Bölgenin yükselen yıldızı Tuşba'nın gelişmesi için göreve geldiği günden itibaren birbirinden önemli projelere imza atan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçenin gelişimine değer katmaya devam ediyor. Başkan Akman'ın girişimleri sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının destekleri ile etaplar halinde 717 bin metrekare devasa alan üzerinde inşa edilen bölgenin en büyük millet bahçesinin yapımı büyük ölçüde tamamlandı.

Tuşba'nın Van Gölü sahilleri cazibe merkezi haline geliyor

Van Gölü'nün Tuşba ilçe sahilinin önemli bir kısmını cazibe merkezi haline getirecek ve halkın keyifli zaman geçireceği 717 bin metrekare devasa alana sahip millet bahçesinin ilk etabının altyapısı ve otoparkının tamamen bitirildiği kaydedildi. Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği millet bahçesindeki kapalı alanların ise büyük ölçüde tamamlandığı ifade edilirken, halk kıraathanesinin ikinci katı ile spor sahalarının da bitme aşamasına geldiği vurgulandı.

"Mevsim şartları elverdiği sürece çalışmalarımız sürecek"

Tuşba Bardakçı Millet Bahçesi'nin peyzaj çalışmalarının devam ettiğini anlatan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ağaç dikimine ise başladıklarını söyledi. Başkan Akman, "Yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile halkımızın yaşam kalitesini daha da yükseltecek olan millet bahçemizin peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor. Mevsim şartlarının elverdiği ölçüde millet bahçemizi bir an önce tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak için hummalı çalışmamız aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.