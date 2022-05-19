TUSAŞ 19 Mayıs kutlamalarında binlerce öğrenciyi ağırladı - Haberler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 19-20 Mayıs tarihlerinde ilkokuldan üniversiteye kadar binlerce öğrenciye kapılarını açtı.

Geçtiğimiz aylarda başlatılan "Geleceğin Yetenekleri Programı" çerçevesinde gerçekleştirilen "Teknik Gezi XL" etkinliğinde TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünler sergilendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, etkinliğin birinci gününde ilkokul ve ortaokul öğrencisi 4 bin öğrenciye ev sahipliği yaptı. Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul ve ortaokul öğrencileri deneyim alanları ile keyifli anlar geçirdi. Fotoğraf çekim alanlarının yanında "Pilot Sensin", "Odaklan Havalan" gibi etkinliklere katılan gençler, özgün hava araçlarını da yakından inceleme fırsatı buldu. Uçuş gösterilerine ev sahipliği yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin test pilotları, etkinliğe katılanlarla anı fotoğrafı çekindi. Tüm etkinliklerin yanında Hürkuş ve Gökbey Müzikali'nin de gösteriminin yapıldığı Teknik Gezi XL'da katılımcılara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Babasıyla birlikte TUSAŞ'ın etkinlik alanını ziyaret eden ilkokul öğrencisi Salih Kozan, "Hürkuş çok güzeldi, Atak da çok iyiydi. Ters falan uçtu. Çok mutluyum şu an, çok iyiydi" şeklinde konuştu.

Etkinlik alanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tuğra Batur, "Annemle geldim. Çok heyecanlandım, çok güzeldi. İçimde bir mutluluk vardı. Hürkuş'un sesi çok yüksekti" diye konuştu.

Arkadaşı ile birlikte etkinliğe katılan Poyraz Alagöz, "Şu anda çok heyecanlıyım. Uçak gösteri yaptığında çok güzeldi" dedi.

Alana ailesi ile birlikte geldiğini, büyüyünce pilot olmak istediğini vurgulayan Masal Çilek Yiğit, "Babamla geldim, uçak gelince korktum ama güzeldi. Çok mutlu oldum. Büyüyünce pilot olmak istiyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel