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TUS'u kazanan Şaphane Başhekimi Enes Yıldırım'a Kaymakam'dan başarı belgesi verildi

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TUS'u kazanan Şaphane Başhekimi Enes Yıldırım'a Kaymakam'dan başarı belgesi verildi
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Yaklaşık 7 yıldır Şaphane'de görev yapan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Enes Yıldırım, TUS'u kazanarak uzmanlık eğitimine başlayacağı için görevinden ayrıldı. İlçeye sunduğu sağlık hizmetlerinden dolayı Yıldırım'a Kaymakam Davut Boztaş tarafından başarı belgesi verildi.

Yaklaşık 7 yıldır Şaphane'de görev yapan ve TUS'u kazanarak uzmanlık eğitimine başlayacak olan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Enes Yıldırım'a, Kaymakam Davut Boztaş tarafından başarı belgesi verildi.

Şaphane İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Enes Yıldırım, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı (TUS) kazanarak uzmanlık eğitimine başlayacak olması nedeniyle görevinden ayrıldı. Yaklaşık 7 yıldır Şaphane'de görev yapan Dr. Enes Yıldırım, ilçedeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde önemli rol üstlendi. 2021 yılında sağlık tesisinin İlçe Devlet Hastanesine dönüştürülmesi sürecinde kurucu başhekim olarak görev alan Yıldırım, acil servis, diş hekimliği, dahiliye uzman polikliniği ve diyaliz hizmetlerinin ilçeye kazandırılmasına öncülük etti.

Görevinden ayrılmadan önce Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş'a veda ziyaretinde bulunan Dr. Enes Yıldırım'a, ilçede gerçekleştirdiği özverili çalışmalar dolayısıyla başarı belgesi takdim edildi.

Kaymakam Boztaş, Yıldırım'a Şaphane'ye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni eğitim ve meslek hayatında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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