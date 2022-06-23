Türkmen şair Mahtumkulu Firakı, Yozgat'ta anıldı

YOZGAT - Türk ve İslam Birliğinin önemli savunucularından, Türkmenistanlı şair Mahtumkulu Firakı, doğumunun 298. yıl dönümünde Yozgat'ta düzenlenen törenle anıldı.

Türkmen şair Mahtumkulu Firaki'nin heykelinin bulunduğu Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kentpark'ta düzenlenen tören Türkmenistan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anma programına Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, POMEM Müdürü Zafer Kişi, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, şair Mahtumkulu Firaki'nin Türkmen halkı için önemli bir değer olduğunu söyleyerek, "Bugünkü merasime bizimle birlikte katılarak sevincimizi paylaştığınız için büyükelçiliğimiz adına teşekkür ederim. Gerçekten Mahtumkulu Firaki bizim için çok önemli bir şair. Dolayısıyla biz hem Yozgat'ta hem de Ankara'nın Dikmen Vadisinde Mahtumkulu heykelinin önünde her sene geleneksel olarak benzeri etkinlikleri düzenliyoruz. Bu sene de gerçekten katılım çok güzel oldu. Bütün herkese sevincimizi paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Bu sene Mahtumkulu Firakı'nın 298. doğum yıl dönümünü kutluyoruz. İnşallah 2 sene sonra 2024 yılında Mahtumkulu Firakı'nın doğumunun 300. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu vesile ile Türkmenistan'da büyük bir Mahtumkulu anıtı yaptırıyoruz. Heykelin büyüklüğü 60 metre olacak. Bu heykel anıtının açılış töreni yapılacak. Bu heykel vesilesiyle de bizim Mahtumkulu şairimize verdiğimiz önemin daha da büyük olduğu gün yüzüne çıkmış olacak" dedi.

Yozgat Valisi Ziya Polat ise "Türkmenistan'ın çok çok önemli bir şairini anma günündeyiz. Bizi coşturan Anadolu toprakları gibi ata yurdumuzu coşturan da yürekleri coşturan da böyle şairlerimiz var. Hoca Ahmet Yesevi'lerimiz, Yunus Emre'lerimiz, Mevlana'larımız var. Mahtumkulu Firakı şairlerimiz var. Gönüllere dokunan büyüklerimiz var. Biz Türkler gönülden konuşmasını çok severiz, kıymetli şairimizi rahmet ve minnetle anıyorum." şeklide konuştu.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman da, şair Mahtumkulu Firakı'nın Türk dünyasında önemli bir şair olduğunu söyleyerek rahmetle andıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Mahtumkulu Firakı'nın heykeline karanfil konulmasıyla tören sona erdi.