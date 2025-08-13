Türkmen Çiftçi, Yol Kenarındaki Karpuzları Ücretsiz Dağıtıyor

Kilis'in Elbeyli ilçesinde yaşayan Suriye asıllı Türkmen çiftçi Latif Latif, yol kenarına ektiği karpuzları vatandaşların ücretsiz alabileceğini söyledi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde yaşayan Suriye asıllı Türkmen çiftçi Latif Latif, yol kenarına ektiği karpuzları yoldan geçen vatandaşların ücretsiz alabileceğini belirtti. Latif, vatandaşların memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, karpuzların hayır ve bereket getirdiğini ifade etti.

Latif Latif, 28 yıldır çiftçilik yaparak patlıcan, biber, domates ve karpuz başta olmak üzere birçok ürün yetiştiriyor. Türkiye'ye geldikten sonra Elbeyli halkının kendisine sahip çıktığını belirten Latif, "Türkmen olduğum için burada hiç zorlanmadım. Sağ olsun vatandaşlar bana iş verdiler, zor zamanlarımda yardımcı oldular" dedi.

Tarla kenarına ektiği karpuzları yoldan geçen vatandaşlara ücretsiz ikram eden Latif Latif, "Annemin, babamın hayrına bir tane yesinler, bana on tane gelir. Hayır ve bereket çok oluyor, sezon boyunca karpuz hiç eksilmedi. Vatandaşlar çok memnun, hepsi teşekkür ediyor. Tarlanın bin metre boyunca karpuz ektim, arkası ev için, yol kenarındakiler de yoldan geçenler için" diye konuştu. - KİLİS