Haberler

Türkiye’de doğan ilk zürafa yavrusu Gaziantep’te görücüye çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen Türkiye’nin ilk zürafa yavrusu ziyaretçilerle buluştu. Yavru zürafa büyük ilgi gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Doğal Yaşam Parkı, Türkiye’de bir ilke imza atarak doğan ilk zürafa yavrusunu ziyaretçilerle buluşturdu. Şakir ve Selvi çiftinin erkek yavrusu, parkın yeni maskotu olurken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Tanıtım programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Yaklaşık 15 ay süren hamilelik sürecinin ardından dünyaya gelen yavru zürafa, Türkiye’de doğan ilk zürafa olarak kayıtlara geçti. Baba zürafa Şakir’in doğumdan önce hayatını kaybetmesi ise hikâyeye duygusal bir boyut kattı. Şubat ayında dünyaya gelen yavrunun isminin, vatandaşların katılacağı bir anketle belirleneceği açıklandı.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, sahip olduğu geniş alan ve bakım koşullarıyla dikkat çekiyor. 2026 yılının ilk dört ayında parkta toplam 115 yavru dünyaya gelirken, yüksek doğurganlık oranı ile tesis Türkiye’nin en başarılı doğal yaşam alanları arasında yer aldı. Başkan Fatma Şahin, parkta görev yapan ekiplerin özverili çalışmalarının bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu belirtti.

Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in doğa ve hayvan dostu bir şehir olduğunu vurgulayarak, 1 milyon metrekarelik alanda doğal yaşamın sürdürüldüğünü ifade etti. Hayvanların mutlu bir ortamda yaşadığını belirten Şahin, tüm vatandaşları bu özel yavruyu görmek için parka davet etti.

23 Nisan’da öğretmen ve öğrencilere ücretsiz hizmet veren parkta yoğunluk yaşanırken, sadece bir günde 28 bin ziyaretçi ağırlandı. 2026’nın ilk dört ayında ziyaretçi sayısı 1 milyon 800 bine ulaşırken, yıl sonu hedefinin 10 milyon olduğu açıklandı. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, her geçen gün artan ilgisiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Haber: Mehmet Güngördü

Dilşad Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

