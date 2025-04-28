Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları Arasında Olumlu Toplantı
Selanik'te gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı iki ülke heyetleri arasında olumlu bir şekilde geçti. 2025 yılı için mutabık kalınan önlemlerin gözden geçirildiği ve 2026 yılı uygulama planının ele alındığı bildirildi.
Türkiye ile Yunanistan Savunma Bakanlıkları arasında Selanik'te gerçekleştirilen toplantı olumlu bir şekilde geçti.
Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu Selanik'te gerçekleştirildi. Toplantı Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, her iki heyet de büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililerden oluştu. Toplantıda her iki taraf, 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri gözden geçirdiği ve 2026 yılı uygulama planını ele aldığı belirtildi. Açıklamada, toplantının olumlu bir havada gerçekleştiği ve bir sonraki toplantının Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağı kaydedildi. - ANKARA