Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları Arasında Olumlu Toplantı

Türkiye ile Yunanistan Savunma Bakanlıkları arasında Selanik'te gerçekleştirilen toplantı olumlu bir şekilde geçti.

Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu Selanik'te gerçekleştirildi. Toplantı Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, her iki heyet de büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililerden oluştu. Toplantıda her iki taraf, 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri gözden geçirdiği ve 2026 yılı uygulama planını ele aldığı belirtildi. Açıklamada, toplantının olumlu bir havada gerçekleştiği ve bir sonraki toplantının Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağı kaydedildi. - ANKARA