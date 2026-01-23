Türkiye-Panama ilişkilerinde iş birliği mesajı

Panama Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Karina Cecilia Arias Fonseca de Giannotti ve Satkof-USTKON Genel başkanı Prof Dr Aysun Bay ile gerçekleştirilen görüşme, Türkiye ile Panama arasındaki ilişkilerde stratejik iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Ankara'da yapılan görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik ve sektörel ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Başta ticaret, yatırım, sağlık ve sağlık turizmi olmak üzere birçok alanda somut iş birliği imkanları masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca, kurumsal temasların artırılması, özel sektör odaklı B2B iş birliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir ortak projelerin hayata geçirilmesi konularında karşılıklı güçlü bir irade ortaya konuldu. Panama'nın Orta ve Latin Amerika'daki stratejik konumu ile Türkiye'nin sağlık, üretim ve yatırım alanlarındaki gücünün birbirini tamamlayan bir sinerji oluşturduğu vurgulandı.

"Çok boyutlu iş birliği potansiyeli taşıyor"

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Bay, Türkiye ile Panama arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik temaslarla sınırlı olmadığını belirterek, "Panama ile Türkiye arasındaki ilişkiler ticaret, yatırım, sağlık ve sağlık turizmi başta olmak üzere çok boyutlu bir iş birliği potansiyeli taşımaktadır. SATKOF ve USTKON olarak hedefimiz, iki ülke arasında kurumsal, sürdürülebilir ve somut projelere dayalı bir iş birliği zemini oluşturmaktır. Bu temasın, karşılıklı güven ve kazan-kazan anlayışıyla yeni ortaklıkların önünü açacağına inanıyoruz" dedi. - MALATYA