Türkiye ve Azerbaycan mutfağı Bakü'de buluştu

Türkiye ve Azerbaycan mutfağının lezzetleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Gastronomi Forumu'nda buluştu.

Osmanlı Saray Mutfağı'nın lezzetleri, Azerbaycan mutfağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de buluştu. Anadolu Profesyonel Şefler Birliği (ANPROŞEF) tarafından başkent Bakü'de gerçekleştirilen, Türkiye-Azerbaycan Gastronomi Forumu, katılımcılardan büyük ilgi topladı. Türkiye-Azerbaycan Gastronomi Forumu, "Gelenekten geleceğe Anadolu'dan Hazara tarih sofrası Bakü'de kuruluyor" başlıklı programıyla, sektörün önde gelen şeflerini ve temsilcilerini bir araya getirdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Anadolu Profesyonel Şefler Birliği Başkanı Hüseyin Şipal, "Bizim başlığımız gastro diplomasi. Mutfağın ve gastronomin de diplomasi dalında büyük bir araç olduğunu, büyük bir köprü olduğunu bilen ve bilenlerdeniz. Onu da burada paylaşalım dedik. Gelenekten geleceğe Anadolu'dan Hazara tarih sofrası Bakü'de kuruluyor üst başlıklı bir program düzenledik. Programımızın içeriği şu. İki kadim milletin iki güzel toplumun unutulmaya yüzükmüş yemekleri, geleneksel, yöresel mutfakları ve bu mutfakların en önemli yemekleri" dedi.

Forumda amaçlarının Osmanlı Saray Mutfağını tanıtmak olduğunu ifade eden Şipal, "Osmanlı'nın üç tane başkentlik yapmış kentinden, Bursa'dan, Edirne'den ve Osmanlı'nın en son Topkapı Sarayı'ndan üç sarayın en önemli yemeklerini Hazar kıyılarına getirdik. Gastronomi şefleri, gönüllüler, beslenme uzmanları, gastronomlar, alandan birçok kimse var burada. Onlara Türk mutfağının tanıtımını ve ecdat mutfağının tanıtımını yapmaya geldik" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
