Türkiye Sakatlar Derneği'nden Fethiye Belediyesi'ne Ziyaret - Haberler

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Türkiye Sakatlar Derneği'nden Fethiye Belediyesi'ne Ziyaret

ANKA - Yerel
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Türkiye Sakatlar Derneği'nden Fethiye Belediyesi'ne Ziyaret

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı ziyaret etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yaptığı her hizmette engellilere de yer vermesi, erişebilir ve ulaşılabilir bir şehir yapmak için verdiği çaba için teşekkür etti.

Ziyarete Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şube Başkanı Aydoğan Arslanca ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Aras da katılım sağladı. Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Fethiye'de devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aldıklarını, engelli hayatını kolaylaştıracak projelere imza atmasından dolayı Karaca'yı tebrik etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise "Hayatı birlikte paylaştığımız engelli vatandaşlarımızın, yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projelerimiz devam edecek. Genel Başkan Sayın Şükrü Bey, Aydoğan ve Hasan kardeşime ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel

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