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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçerek Karadeniz'e Yola Çıktı

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Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan Abdülhamid Han sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, Karadeniz'de doğal gaz ve petrol kaynaklarını arayacak. Geminin geçişi havadan görüntülendi ve çalışanlar tarafından fotoğraf çekildi.

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan sondaj gemisi Abdülhamid Han, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yola çıktı.

Türkiye'nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi Abdülhamid Han, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'de doğal gaz ve petrol kaynağı arayacak olan geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi. Abdülhamid Han sondaj gemisinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçtiği sırada ortaya çıkan manzara mest etti. Ayrıca çalışanların geminin helikopter pistine çıkarak Boğaz geçişi sırasında etrafı izleyerek fotoğrafı çektirdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Boğazı Abdülhamid Han Hidrokarbon Karadeniz İstanbul Türkiye Denizcilik Enerji Yerel Haberler

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