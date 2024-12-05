Türkiye'nin İlk Yüzer Güneş Enerjisi Zirvesi Adıyaman'da Gerçekleşti

Türkiye'nin ilk tematik "Yüzer Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) Zirvesi' Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde SANKO Enerji'nin ana sponsorluğunda, Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda geniş bir katılımla yapıldı.

Zirveye, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve yenilenebilir enerji alanında uzman isimler katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TEN-MAK Kurucu Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı'nın moderatörlüğünde düzenlenen "Mevzuat Oturumu" ile başladı. Ardından, GEADER Genel Başkanı Ömer Çelebi moderatörlüğünde "Mevcut Kullanım ve Potansiyel İhtiyaçlar Oturumu" gerçekleştirildi. Üçüncü ve son oturum olan "Ar-Ge ve Çevresel Etki Oturumu" ise Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası Şube Başkanı İslim Arıkan'ın moderatörlüğünde yapıldı. Her oturumda, yenilenebilir enerji sistemleri alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdi. Oturumlarda, yüzer GES uygulamalarının mevcut durumları, yasal düzenlemeler, çevresel etkiler ve sektörel ihtiyaçlar derinlemesine ele alındı. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir ve verimli kullanımı ile yenilikçi teknolojiler ve yol gösterici politikaların geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yapıldı. Zirve, yenilenebilir enerji sektöründeki paydaşları bir araya getirerek ulusal düzeyde iş birliğinin artırılmasına ve farkındalık oluşturulmasına önemli katkı sağlarken, sektörde yapılması planlanan yatırımların önünü açarak yatırım ve çalışma stratejilerin belirlenmesi adına yol gösterici bir rol oynadı. Program, "Yüzer GES Zirvesi"ne ilişkin genel değerlendirme ve kapanış töreniyle sona erdi.

GEADER Genel Başkanı Ömer Çelebi, "Evet yüzer GES yeni bir teknoloji. Su rezervuarları üzerinde kurulan ve kurulabilecek karasal GES'lere göre daha verimli enerji üretebilecek bir sistem bir teknoloji. Adıyaman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'nin ilk yüzer GES zirvesini düzenliyoruz. Bu tematik bir çalışma. Biz bugün yüzer GES konusunu bütün detaylarıyla hem emniyeti hem güvenliği hem enerji üretimindeki verimliliği bununla birlikte çevreye tabiata balık popülasyonuna olan etkilerini de masaya yatıracağız. İnşallah bu çalışmamız yapacağımız bir raporla ilgili otoriteye ilgili kurumlara bakanlıklarımıza vereceğiz. Adıyaman'da yapmamızın da en önemli sebeplerinden biri de Adıyaman malumunuz güneş alma radyasyonu en yüksek güneşlenme süresinin en fazla olduğu bölge. Aynı zamanda Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük barajı hatta dünyanın beşinci büyük barajı olan Atatürk Barajı burada bulunuyor. Yani yapılan hesaplamalarda Atatürk barajı üzerine yaklaşık 5000 megavatlık yani mevcut kurulu gücün tam iki katı kadar, yani Atatürk Barajı'nın gücünün iki katı kadar bir enerji potansiyelimiz var. İnşallah hem buradaki tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması hem hibrit sistemlerine yardımcı kaynak olarak hidroelektrik santralleri açısından yüzer GES'lerin önemi, bununla birlikte ticari anlamda lisansız ve lisanslı enerji yatırımlarının da yüzer GES'leri geniş bir kapsamda ele alıyoruz. İnşallah bu çalıştay bu zirve eminim ki Türkiye'deki enerji politikalarına milli ve enerji hedeflerimize çok önemli katkılar sunacak" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş de, "Yüzer GES'ler baraj göletleri üzerine güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesi için kurulan bir sistem. Evet dünyanın ihtiyacı olan enerji endüstriyel endüstri devriminden sonra dünyada uğruna savaşların yapıldığı ülkelerden anlaşmalar yaptığı enerji. Bugün yüzer GES dediğimizde baraj gölü Avrupa'nın en büyük baraj gölü Adıyaman'da. Bu nedenle Adıyaman'ın bu yüzer GES'lerden istifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne açıdan bize, şehrimize katkısı olacak. Evet Adıyaman'da sulu tarıma geçmek gibi Adıyaman'ın bir ideali var. Yüzer GES'ler ile enerji üretilecek bu enerji ile tarıma geçilmesinden yola çıkarak biz bugün bu Adıyaman'da yüzer GES zirvesini çalıştayını Adıyaman'da gerçekleştiriyoruz. Bu yüzer GES'ler Adıyaman'da yapıldığında sulu tarıma geçirdiğinde tabii ki tarım ürünlerinde ülkemize katkısı olacak. İlimize, şehrimize ve ülkemize katma değeri olacak. Ekonomik refah seviyesi yükselecek" diye konuştu. - ADIYAMAN