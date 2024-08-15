Üye Girişi
Haberler

PKK'nın ilk terör şehidi Süleyman Aydın'ın ailesi yalnız bırakılmadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK'nın 40 yıl önce şehit ettiği Türkiye'nin ilk terör şehidi Süleyman Aydın'ın ailesi, şehadet yıl dönümünde dualarla anıldı. Erzincan Valisi'nin selamları iletilerek, şehidin mukaddes ruhu için dualar edildi.

Pkk'nın 40 yıl önce şehit ettiği Türkiye'nin ilk terör şehidi Süleyman Aydın'ın ailesi şehadet yıl dönümünde yalnız bırakılmadı.

15 Ağustos 1984'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan'ın Mertekli köyündeki mezarı başında dualarla anıldı.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Serdar Demirci şehit Süleyman Aydın'ın şehadet yıl dönümünde şehidin emaneti olan ailesinİ ve Erzincan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan şehit kabrini ziyaret etti.

Ziyarette şehit ailesine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun selamları iletildi, şehidin mukaddes ruhu için dualar edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Aydın erzincan Türkiye PKK Yerel Haberler

Masterchef 15 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Retro ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Retro ne zaman bitecek? MECLİS AÇILIŞ TARİHİ 2024: TBMM ne zaman açılacak? 29. Dönem açılış bilgisi… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe çeyrek altını hangi gelin aldı? HGS'ye zam mı geldi 2024? HGS geçiş ücreti ne kadar? Otoyol ve köprü geçiş ücretleri kaç TL? Emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır? Bankaya hangi başvuruda bulunulmalı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 15 Ağustos canlı döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Taksi ücretini ödemeyip taksiciyi darp eden hostes! Olay ne, nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir? League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kan vermek ne demek? Rüyada kolundan kan vermek ne anlama gelir? Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı fare görmek, eve fare girdiğini görmek ne demek? Rüyada onlarca fare görmek nedir? DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor?
title