Türkiye'nin İlk Kadın Şehirlerarası Otobüs Şoförü: Mercan Güven

Şehirlerarası yolcu otobüslerinin şoför koltuğunda oturan ve her gün binlerce kilometre yol kat eden Türkiye'nin sayılı kadın otobüs şoförlerinden 45 yaşındaki Mercan Güven, babasının hayalini gerçekleştirirken kadınların her işte başarılı olabildiklerinin de örneği oldu.

Giresun'da yaşayan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Mercan Güven, şehirlerarası otobüslerde şoförlük yapıyor. Giresun'da Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan Mercan Güven yolcu otobüsünün şoför koltuğunda görenler büyük ilgi gösteriyor. Hayatlarında ilk kez bir kadın otobüs şoförü ile yolculuk yapan yolcuların şaşkınlığı ise otobüs perondan ayrıldıktan sonra yerini huzur ve keyif dolu bir yolculuğa bırakıyor. Mercan Güven, babasının hayali olan şehirlerarası otobüs kaptanlığı öncesinde bir süre servis şoförlüğü yaptı. Daha sonra E Sınıfı ehliyet almak için müracaatta bulunan Güven, yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla tamamladı. Güven 4 yılı aşkın zamandır şehirlerarası yolcu otobüslerinin kaptan koltuğunda oturuyor.

Direksiyon eğitmenliğinden otobüs kaptanlığına

Mesleğe servis şoförlüğü ve direksiyon eğitmenliğiyle başladığını anlatan Güven, "Mesleğimi çok seviyorum. İlk olarak Giresun'da direksiyon eğitmenliği yaptım daha sonra servi taşımacılığı yaptım. Ardından da kendimi otobüs kaptanı olarak buldum. Rahmetli babam ben araba kullanırken, hep bana 'Hadi sür kaptanım' diye söylerdi. Babamın bu sözleri beni otobüs kaptanlığı yapmaya özendirdi. Biraz babamın hayalini gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Bunun için de çok mutluyum" dedi

Yolculara güven veriyor

Bugüne kadar yolcularıyla hiçbir problem yaşamadığını hatta tebrik edildiğini de ifade eden Güven, "Yolcularıma güven verdiğimi düşünüyorum. Bugüne kadar otobüsüme binen yolcular ilk önce şaşırsa da seyahat sonrasında tebrik edenler oldu. Hepsi güler yüzle karşıladılar. Yollarda olmayı araç kullanmayı çok seviyorum. Bundan önce 3 yıl Hatay bölgesinde çalıştım, şimdi ise Giresun'dayım. İşimi de aracımı da çok seviyorum" diye konuştu. - GİRESUN