Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Türkiye'nin İlk Kadın Şehirlerarası Otobüs Şoförü: Mercan Güven

Türkiye'nin İlk Kadın Şehirlerarası Otobüs Şoförü: Mercan Güven
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da yaşayan 45 yaşındaki Mercan Güven, şehirlerarası otobüs şoförlüğünde babasının hayalini gerçekleştirerek kadınların her alanda başarılı olabileceğinin örneğini sunuyor. 4 yılı aşkın süredir bu mesleği icra eden Güven, yolcularına güven veriyor ve sürüş yeteneği ile dikkat çekiyor.

Şehirlerarası yolcu otobüslerinin şoför koltuğunda oturan ve her gün binlerce kilometre yol kat eden Türkiye'nin sayılı kadın otobüs şoförlerinden 45 yaşındaki Mercan Güven, babasının hayalini gerçekleştirirken kadınların her işte başarılı olabildiklerinin de örneği oldu.

Giresun'da yaşayan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Mercan Güven, şehirlerarası otobüslerde şoförlük yapıyor. Giresun'da Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan Mercan Güven yolcu otobüsünün şoför koltuğunda görenler büyük ilgi gösteriyor. Hayatlarında ilk kez bir kadın otobüs şoförü ile yolculuk yapan yolcuların şaşkınlığı ise otobüs perondan ayrıldıktan sonra yerini huzur ve keyif dolu bir yolculuğa bırakıyor. Mercan Güven, babasının hayali olan şehirlerarası otobüs kaptanlığı öncesinde bir süre servis şoförlüğü yaptı. Daha sonra E Sınıfı ehliyet almak için müracaatta bulunan Güven, yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla tamamladı. Güven 4 yılı aşkın zamandır şehirlerarası yolcu otobüslerinin kaptan koltuğunda oturuyor.

Direksiyon eğitmenliğinden otobüs kaptanlığına

Mesleğe servis şoförlüğü ve direksiyon eğitmenliğiyle başladığını anlatan Güven, "Mesleğimi çok seviyorum. İlk olarak Giresun'da direksiyon eğitmenliği yaptım daha sonra servi taşımacılığı yaptım. Ardından da kendimi otobüs kaptanı olarak buldum. Rahmetli babam ben araba kullanırken, hep bana 'Hadi sür kaptanım' diye söylerdi. Babamın bu sözleri beni otobüs kaptanlığı yapmaya özendirdi. Biraz babamın hayalini gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Bunun için de çok mutluyum" dedi

Yolculara güven veriyor

Bugüne kadar yolcularıyla hiçbir problem yaşamadığını hatta tebrik edildiğini de ifade eden Güven, "Yolcularıma güven verdiğimi düşünüyorum. Bugüne kadar otobüsüme binen yolcular ilk önce şaşırsa da seyahat sonrasında tebrik edenler oldu. Hepsi güler yüzle karşıladılar. Yollarda olmayı araç kullanmayı çok seviyorum. Bundan önce 3 yıl Hatay bölgesinde çalıştım, şimdi ise Giresun'dayım. İşimi de aracımı da çok seviyorum" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı
img

"Seni de mi satın aldılar?" diyen izleyiciye tek cümlelik yanıt
img

İstanbul'a kar geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.