Türkiye'nin ilk geri dönüşümlü restoranında geleceğin şefleri yetişiyor

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü, hem öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunuyor hem de "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Türkiye'nin geri dönüşüm temalı ilk uygulama restoranını işletiyor.

Eleşkirt'teki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü, kısa sürede üretim ve eğitim alanında önemli başarılar elde etti. Okulun döner sermaye işletmesi kapsamında taşımalı eğitim gören öğrencilere günlük bin kişilik sıcak yemek, ayrıca Endüstriyel Ekmek Üretim Tesisi'nde günlük 10 bin adet ekmek üretiliyor. Fırın atölyesinde öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde günlük 10 bin ekmek üretimi gerçekleştiriyor. Aynı zamanda köy okullarına dağıtılmak üzere hazırlanan sıcak yemekler de öğrenciler tarafından pişiriliyor.

Restoranda geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldı

2023 yılında hizmete giren geri dönüşüm temalı uygulama restoranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerle tasarlandı. 45 kişilik kapasiteye sahip uygulama restoranı, öğrencilere gerçek işletme deneyimi kazandırmanın yanı sıra Eleşkirt halkına da uygun fiyatlı öğle yemeği hizmeti sunuyor. Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "üreten okul" anlayışıyla hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de geleceğin şeflerini yetiştiriyor.

"Sıfır Atık Projesi'yle hayata geçen ilk restoran"

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, restoranın Türkiye'de örnek bir model olduğunu belirterek, "Restoranımız, sıfır atık kapsamında üretilmiş olan Türkiye'deki ilk uygulama restoranıdır. Buradaki tüm ürünler ve malzemeler, okulumuz atölyelerinde geri dönüştürülerek kazandırılmıştır. Öğrencilerimiz hem üretim hem servis aşamasında görev alarak gerçek bir işletme deneyimi kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin üretim sürecine aktif katılım sağladığını da vurgulayan Kökrek, "Amacımız, öğrencilerimizin mezun olduklarında kendi işlerini kurabilecek veya sektörde kolayca istihdam edilebilecek donanıma sahip olmalarıdır" dedi.

"Hem öğreniyor hem kazanıyoruz"

11. sınıf öğrencisi Esma Demirci, okulun sunduğu imkanlarla mesleki deneyim kazandıklarını söyleyerek, "Biz burada Eleşkirt'teki köy okullarına yemek üretiyor ve dağıtıyoruz. Aynı zamanda fırınımızda ekmek yapıyoruz. Uygulama restoranımızda öğretmenlerimizle birlikte yemek hazırlıyoruz; hem öğreniyoruz hem de tecrübe kazanıyoruz. İleride şef olmak istiyorum. Bu okul bana bu yolda büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - ERZURUM