Türkiye'nin Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı Libya'da devam ediyor

Türkiye'nin Libya hükümeti ile ortak gerçekleştirdiği Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı Libya'da devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Libya hükümeti ile ortak yapılan Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'na ilişkin görüntü paylaştı. Bakanlık açıklamasında, Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 13-30 Nisan 2026 tarihleri arasında devam ettiği bildirilerek, tatbikatın şiddet yanlısı örgütlere karşı harekat icra eden unsurların eğitilmesi amacıyla, meskün mahal safhası ile devam ettiği aktarıldı. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı