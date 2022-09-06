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Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev alan Türkiye'nin en yaşlı gazisi hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev alan Türkiye'nin en yaşlı gazisi hayatını kaybetti

Türkiye'de en yaşlı gazi unvanına sahip, Kore ve Kıbrıs gazisi Emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de en yaşlı gazi unvanına sahip, Kore ve Kıbrıs gazisi Emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşında hayatını kaybetti.
Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev alan ve Türkiye'de yaşayan en yaşlı gazi unvanına sahip Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşındaki hayatını kaybetti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl askeri hakim olarak görev yapan ve pek çok tarihi olaylara şahitlik etmiş olan Cesuroğlu'nun cenazesi, yarın öğle namazına müteakiben Nasrullah Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Anıt Mezarlığında toprağa verilecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Kıbrıs Kore Yerel Haberler

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