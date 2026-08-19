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Kızılırmak'ta Ani Su Yükselmesi Uyarısı

Kızılırmak'ta Ani Su Yükselmesi Uyarısı
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Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınmasıyla Kızılırmak Nehri’nde ani su yükselmeleri yaşanabileceğini bildirdi.

Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınmasıyla Kızılırmak Nehri'nde ani su yükselmeleri yaşanabileceğini bildirdi. Vatandaşlardan can güvenliği açısından nehir yatağı, kıyı kesimleri ve suya yakın alanlardan uzak durmaları istendi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından Kızılırmak Nehri kıyılarından, nehir içerisinde bulunan adacıklardan ve su yatağına yakın alanlardan uzak durmaları istendi. Baraj gölleri ve çevresi ile köprülerin nehir üzerindeki ve yakınındaki kesimlerine yaklaşılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri amacıyla nehir ve çevresine girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Ayrıca hayvanların nehir yatağı ve kıyılarında otlatılmaması veya sulama amacıyla bu bölgelere götürülmemesi, tarım arazileri ve diğer faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunulmaması istendi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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