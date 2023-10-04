- Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde 74. Uluslararası Uzay Kongresi katılımcılarına resepsiyon verildi

BAKÜ - Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılan ülkelerin heyetlerine resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılan ülkelerin heyetlerine resepsiyon verildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğindeki resepsiyona, Uluslararası Uzay Federasyonu Başkanı Clay Mowry, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil başta olmak üzere 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılan ülkelerin uzay ajanslarının heyet ve başkanları katıldı.

Türkiye'nin son yıllarda teknolojinin diğer alanlarında olduğu gibi havacılık ve uzay araştırmaları alanında da büyük başarılara imza attığını ifade eden Büyükelçi Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alanın geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığı ve Türkiye'nin milli teknolojisini küresel seviyeye taşıdığını belirtti.

"2026'da aya uzay misyonu göndereceğiz"

Türkiye'nin uyguladığı Ulusal Uzay Programı çerçevesinde büyük başarılara imza attığını belirten Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, "Asıl amacımız Ay'ın incelenmesidir. Türkiye'nin ilk astronotu Uluslararası Havacılık ve Uzay Konferansı'na katıldı ve halen aramızda. 2026'da Ay'a uzay misyonu göndereceğiz. İlk aşamada Ay yüzeyine iniş yapılacak, bunun devamı olarak ikinci aşamada bilim adamlarımızın araştırma yapabilmesi için Ay yüzeyinden örnekler alınacak. Ayrıca 2026 yılında düzenlenecek olan Uluslararası Havacılık ve Uzay Konferansı'nı da Türkiye'de, Antalya'da düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

"Bu güzel atmosferi Antalya'da yaşamayı umuyoruz"

Uzay alanının uluslararası işbirliği gerektirdiğini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil ise, "Çünkü uzaya herkes için ihtiyacımız var. 2026 yılında düzenlenecek konferans için mottomuz 'Dünya'nın daha fazla uzaya ihtiyacı var'. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz 2026'da bu konferansı Antalya'da düzenlemek için adayız. Bu güzel atmosferi ve bu güzel ortamı güzel şehrimiz Antalya'da yaşamayı umuyoruz. Gelecekteki işbirliklerini ve daha fazlasının Antalya'da ele almayı umuyoruz" ifadelerin kullandı.