Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva Hayatını Kaybetti

Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, İstanbul'da hayatını kaybetti.

Türk Yahudi Toplumu, 84 yaşındaki Haleva'nın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Türk Yahudi Toplumu tarafından yapılan açıklamada "Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, Toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz" denildi. - İSTANBUL