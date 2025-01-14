Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva Hayatını Kaybetti
Türk Yahudi Toplumu, 84 yaşındaki Hahambaşları Rav İsak Haleva'nın vefatını derin bir üzüntü ile duyurdu. Haleva, barış ve sevginin birleştiriciliğine olan inancıyla yıllarca topluma liderlik etti.
Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, İstanbul'da hayatını kaybetti.
Türk Yahudi Toplumu, 84 yaşındaki Haleva'nın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Türk Yahudi Toplumu tarafından yapılan açıklamada "Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, Toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel