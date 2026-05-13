Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yöneticileri Soma'da Hayatını Kaybeden Madencileri Andı

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası, 13 Mayıs 2014'teki Soma faciasında yaşamını yitiren 301 madenciyi kabirleri başında dualarla andı. Sendika yöneticileri, kabirlere kabre karanfil bırakarak ailelerin acısına ortak oldu. Sendika adına açıklama yapan Rıza Sal, denetimlere ve iş güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'yi yasa boğan maden faciasının 12. yılında hayatını kaybeden maden işçileri kabirleri başında anıldı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası heyeti, Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit madencilerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Anma programına Türkiye Maden İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Zekeriya Aydın, Ege Bölgesi Şubesi Başkanı Cumhur Yılmaz, Ege 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, Soma Şube Başkanı Ali Uzun, Türkiye Maden İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Murat Çolak ile çok sayıda maden işçisi katıldı. Şehit madencilerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Burada konuşan Türkiye Maden İş Sendikası Ege Bölgesi 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, faciayı kara bir gün olarak hatırladıklarını ve adaletin ailelerin acısını teselli etmediğini söyledi. Sal, şöyle konuştu:

"Soma'nın üzerine kömür karasının büründüğü gündür. Biz her gün işimize giderken çocuklarımızla helalleşen maden mensuplarıyız. Maden faciasından sonra yargılamalar oldu. Ailelerin feryatları hala kulağımızda. Adalet yürekleri teselli etmedi. Bizim yaptığımız meslekte 'geçmiş olsun' düzeni vardır madencilikte. Ama 2014'teki kaza bizim için geçmedi. Yüreğimiz hala ateş kor gibi yanmaktadır. Bu kazadan sonra maalesef ders almadık. 2014'ten sonra Ermenek, İliç, Amasra maden kazaları oldu ve ailelerin ocaklarına ateş düştü. Ders almadık, ders almak istemedik. Resmi kayıtlara göre ülkemizde yılda 2 binden fazla kişi iş kazalarında, iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. İş sağlığı ve iş güvenliği bir lütuf değildir, insan hakkıdır."

"SOMA'DAKİ MADEN KAZASI BİR SİSTEM SORUNUDUR"

İş güvenliği ve sağlığı masada kalmamalı. Soma'daki maden kazası bir sistem sorunudur, sistem sorgulanmalıdır. Sendikal haklar, maaşlar, işçilerin sürekli iş belirsizliği, işyerinin kapanma riski, işten çıkarmalar, yarım maaş, tam maaş düzeni derken işverenler ve işçiler iş güvenliğine ne kadar motive olabilir? İşçinin kafası zaten geçim derdinde, hayat mücadelesinde. Denetimlerin masada kaldığı her yer potansiyel bir Soma'dır. Biz her ay maaşımızı alabilmek için mücadele yapmak zorunda kalan bir sendika olarak bunları yapmak durumunda kalmayalım. Sadece maden şehitleri değil, sanayide, tarımda, dershanelerde her gün ayrı ayrı evlere ateş düşmektedir. İş güvenliği mevzuatının güçlü bir şekilde hayata geçirilmesini talep ediyoruz. İnsan canından değerli hiçbir varlık yoktur. Önce can gelir. Başta 301 madenci şehidimiz olmak üzere bütün iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş emekçi kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

