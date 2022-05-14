Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan'dan TBB'ye ziyaret - Haberler

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Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan'dan TBB'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan'dan TBB'ye ziyaret

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Burak Taştan başkanlığındaki heyet, Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) ziyaret ederek TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile görüştü.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Burak Taştan başkanlığındaki heyet, Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) ziyaret ederek TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ardahan Barosunun yeni hizmet binasının temelinin önümüzde ki aylarda atılacağının müjdesini verdi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Başkan Taştan'da görüşmede yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı makamında ziyaret ettik. Şehirlerimizde ortak çalışma yapmak için süreci başlattık. Tabi diğer önemli konu Erinç Sağkan Başkan önümüzdeki aylarda ilimize gelerek Ardahan Barosu hizmet binasının temelinin atacağının müjdesini verdi" dedi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Erinç Sağkan, Türkiye, Yerel, Haberler

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