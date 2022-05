Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Karadayı: "Evde Bakım Parası ve Sakatlık Maaşı ile İlgili Problemler Var"

ENES CAN ÖZMEN

Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı, "Evde bakım parası ve sakatlık maaşı ile ilgili problemler var. Kişilerin gelirleri değil hane gelirlerine bakılıyor, bu yanlış bir uygulama. Buradan yetkililere sesleniyoruz, engelli birinin ailesi zengin olabilir ama engelli zengin değilse, işsizse bu kişi işsizlik parası yerine geçen engelli maaşını almalıdır" dedi.

Bugün Niğde Görme Engelliler Derneğini ziyaret eden Fatih Karadayı, noterde tanık istenmesi uygulamasını da eleştirdi. Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı, "Geçen hafta Türkiye Noterleri Birliği önündeydik. Orada biz imzamıza tanık istemiyoruz dedik. 400 kişi seslendik ve Türkiye Noterleri Birliği başkanına 30 Haziran'a kadar süre verdik" diye konuştu.

"KANUNUN İLK ÇIKTIĞI HALİYLE UYGULANMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı şunları söyledi:

"Evde bakım parası ve sakatlık maaşı ile ilgili problemler var. Kişilerin gelirleri değil hane gelirlerine bakılıyor, bu yanlış bir uygulama. Buradan yetkililere sesleniyoruz, engelli birinin ailesi zengin olabilir ama engelli zengin değilse, işsizse bu kişi işsizlik parası yerine geçen engelli maaşını almalıdır. Yine ÖTV muafiyeti talebimiz var. Araçlarda bu 2005 yılında şu anki mevcut iktidar partisi tarafından yine engelliler yasası ile birlikte hayatımıza girdi. Ancak bir bedel konuldu 450 bin lira ve üzeri aracı engelliler alamıyor. Şu an 450 bin liraya kadar ÖTV muafiyeti var. Biz bunun ilk çıktığı haldeki haliyle uygulanmasını istiyoruz. O zaman neydi 1,6 (lt) motorlara kadar benzinlide, 1,9 motora kadar da dizele kadar müsaade ediliyordu. Parayla sınırlandırılmayı değil, motor gücü ile sınırlandırılmasını öneriyoruz.

"NOTERDE İMZAMIZA TANIK İSTEMİYORUZ"

Geçen hafta Türkiye Noterleri Birliği önündeydik. Orada biz imzamıza tanık istemiyoruz dedik. 400 kişi seslendik ve Türkiye Noterleri Birliği başkanına 30 Haziran'a kadar süre verdik. '30 Haziran'a kadar kanunla verilmiş olan haklarımızı genelge ile alamazsınız bu düzenlemeyi yapın yapmazsanız bugün 400 kişi geldik 1 Temmuz da en az bin kişi geleceğiz' dedik.

Türkiye Görme Engelliler Derneği hak temelli mücadele eden bir dernek. Engelli mevzuatı ile ilgili yapılacak olan her tür uygulama, çalışma, etkinlik bunların hepsinde söz ve karar sahibi olmak istiyoruz. Üniversitelere ve tüm araştırma, çalışma yapan herkese kapımız açık 10 şubemiz ile genel merkezimizle her türlü destek isteyen kurul ve kuruluşlara sesleniyoruz. Diyoruz ki engelliler ile ilgili bir çalışma varsa biz buradayız, kapımız sizlere her zaman açık."