Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Trabzon'da Toplandı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu, Genel Başkan Nuri Kolaylı'nın başkanlığında Trabzon'da toplandı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük'ün ev sahipliğinde yapılan toplantıya TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu asil ve yedek üyeleriyle denetleme kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda Basın İlan Kurumu seçimleri ve basın meslek yasasıyla ilgili çalışmalar görüşüldü.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetim kurulu, gazetelerin ve basın mensuplarının yaşadığı sorunları ve çözüm için yapılması gerekenleri görüştü.

"Biz bir meslek örgütüyüz" diyen TGK Genel Başkanı Kolaylı, "Görevimiz mesleğimizle ilgili bütün sorunları dile getirmektir. Bunu da layıkıyla yapıyoruz. Tüm sorunları diğer meslek kuruluşları sessiz kalırken sadece Konfederasyonumuz dile getiriyor" dedi.

Öte yandan, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da Osman Koca, Şubat-Mart aylarında Kapadokya'da yapmayı planladığı Başkanlar Toplantısı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. - TRABZON