Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kapadokya'da Yapıldı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kapadokya'da Yapıldı
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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Nevşehir'de gerçekleştirildi. Toplantıda basının sorunları, meslek yasası, dijitalleşme ve gazetecilerin hakları gibi konular masaya yatırıldı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir'de yapıldı.

Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın merkezi Nevşehir, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Başkanlar Kurulu Danışmanı Mustafa Arslan, TGK Genel Sekreteri Ergün Ata, Medya İş Sendikası Başkan Vekili Sinan Özer, 7 bölge federasyon başkanları, 81 ilin cemiyet başkanları, yöneticileri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Toplantıda divan kurulu başkanlığını TGK Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir, divan kurulu üyeliğini ise TGK Genel sekreteri Ergün Ata ve TGK Yönetim kurulu üyesi, İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu 2. Başkanı, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca yürüttü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program kapsamında ev sahibi Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca selamlama konuşması yaptı. Başkan Osman Koca; 'hoş geldiniz' diyerek konukları selamladı. Basınının sorunları ile çözüm önerileri konusunda her türlü detayın masaya yatırıldığı programda; Meslek yasası, basın ilan tarife ücretleri, dijitalleşmenin getirdiği dönüşümler, gazetelerin yaşadığı sıkıntılar, internet medyası, sosyal medya gazeteciliği ve basın emekçilerinin sosyal hakları gibi konular ele alındı.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, gazetecilerin haklarının korunması, sansürle mücadele ve basın özgürlüğü konularına değindi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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