Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirdi
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Narin duruşmasında Nevzat Bahtiyar'dan kafa karıştıran sözler
Duruşmada verdiği cevap avukatın da dikkatini çekti
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Turan: "Suriye'de 13 bin briket ev inşa ettik"

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Turan:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Suriye'de 13 bin briket ev ve 540 sosyal konut inşa ettiklerini ve bu yıl 3 milyon 370 bin 124 Filistinliye yardım ulaştırdıklarını belirterek, "Dünyada fakir devletlerin en çok sevdiği ülke Türkiye'dir" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Suriye'de 13 bin briket ev ve 540 sosyal konut inşa ettiklerini ve bu yıl 3 milyon 370 bin 124 Filistinliye yardım ulaştırdıklarını belirterek, "Dünyada fakir devletlerin en çok sevdiği ülke Türkiye'dir" dedi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, vakfın genel merkezinde 2024 yılını değerlendirerek, Suriye ile Filistin'deki yardım faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, "Türkiye Diyanet Vakfı neden Türkiye dışındaki birçok coğrafyalarda da faaliyet gösteriyor" eleştirilerine ilişkin şunları söyledi:

"Biz emanetçiyiz. Diyorsunuz ki 'Benim şu emanetimi şuraya ulaştır. Filistin'e, Gazze'ye, Suriye'ye ulaştırın' dendiği anda vakıf mesuliyeti içerisinde bunu emanete alıp, bize milletimiz neyi emrettiyse biz gereğini yaparız. Gazze'ye denilen şey Suriye'ye, Suriye'ye denilen şey Gazze'ye asla ve asla verilemez. O adrese gitmek mecburiyetinde. Bu hem Allah'a karşı mesuliyetimiz hem de bizi denetleyen kurumlara karşı mesuliyetimiz."

"Dünyada fakir devletlerin en çok sevdiği ülke Türkiye'dir"

Yurt dışında hangi din ve dilden olursa olsun insanların Türkiye'ye müthiş bir teveccühü olduğunu söyleyen Turan, "Dünyada fakir devletlerin en çok sevdiği ülke Türkiye'dir. Bunun belki bizim için değil geleceğimiz için çok büyük bir güç olduğuna inanıyorum. Bu ülkeler hazineleri ile çok güçlü ülkeler ama ne yazık ki o hazineye sahip değiller. Türkiye Diyanet Vakfının oraya gitmesi, oradaki insanımıza o farkındalığı oluşturması bile insanlık adına çok önemli bir kazanımdır. Bizim mottomuz 'yeryüzündeki iyilik hakim olsun, iyiler egemen olsun.' Bütün gayretimiz bu" ifadelerini kullandı.

"Açıkta kimsenin kalmayacağı bir anlayışla devam edeceğiz"

Dünyada 149 ülkede yardıma muhtaç insanlara hizmet götürdüklerini dile getiren Turan, Türkiye'deki bin 3 şube ile de ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Turan, "Bizim imamımızın olmadığı bir köy yok. Devletin bir muhtardan başka temsilcisinin olmadığı yerde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı var. Oradaki görevlimiz bizim bir mensubumuz. Bin 3 şubede oranın müftüleri bizim şube başkanımız. Dolayısıyla nerede bir aç ve susuz var biz onun farkındayız. Hepsine belki de yetişemiyoruz. Bir güç meselesi ama inşallah milletimizin güveni devam ettikçe inanıyorum ki aç ve açıkta kimsenin kalmayacağı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının 55'inci kuruluş yıl dönümünün 2025'e denk geldiğini hatırlatan Turan, 2025'e özel birçok çalışma yapacaklarını dile getirdi. Turan, söz konusu çalışmaların tanıtımını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile duyuracaklarını söyledi.

"2024 yılında 55 milyon 171 bin 42 kişiye ulaştık"

Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gittiğimiz yerde 'Dilin, milletin ve mezhebin ne?' sorusunu sormuyoruz. Çünkü hedefimiz insan ve insanın iyiliği. 2024 yılında 55 milyon 171 bin 42 kişiye ulaştık. Ramazan yardımlarımız başta olmak üzere 2 milyon 46 bin kişiye milletimizin emanetlerini ulaştırmış olduk. Vekalet yoluyla geçtiğimiz sene 747 bin 52 hisse kurbanı milletimiz bize emanet etti. Bu kurban hisselerini Türkiye'miz olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine, 34 milyon 737 bin kişiye ulaşırmış olduk. Yılın 12 ayı boyunca vakfımıza emanet edilen adaklar var. Bunları da 1 milyon 260 bin kişiye ulaştırdık."

"Türkiye beklenen ülke"

Turan, mazlum coğrafyalarda Türkiye için 'beklenen' ifadesinin kullanıldığını da aktardı. Osmanlı Cihan Devleti'ni özleyen mazlum coğrafyalardaki insanların Türkiye Diyanet Vakfının yaptığı yardımlar karşısında duygusallaştığını anlatan Turan, Türkiye'nin sadece mevcut sınırlardan ibaret olmadığını dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesinde 650 bin insana yardım eli uzattı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin oluşturduğu yaraları sarmak için önemli bir mücadelenin de altına imza attıklarını anlatan Turan, deprem bölgesinde 650 bin insana yardım eli uzattıklarını ifade etti.

"2024 yılında 3 milyon 370 bin 124 Filistinli kardeşimize yardım ulaştırdık"

İzani Turan, Filistinli mazlum insanlara yönelik gerçekleştirilen yardımlara ilişkin ise şunları kaydetti:

"İsrail tarafından soykırıma uğrayan Gazze'deki kardeşlerimize milletimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Oraya fırsat bulduğumuz yerlerden yardımları üç kanaldan ulaştırdık. Birinci Mısır'dan, ikinci deniz yoluyla, üçüncü Kızılay ve AFAD'ın organizasyonuyla beraber bu emaneti ulaştırdık. Temini mümkün olduysa içerideki bizim hayır ortaklarımız ile beraber oradan satın aldık ve orada dağıtımını yaptık. Yoksa da Mısır'dan ve Türkiye'den temin ederek gönderdik. Bütün kapılar zalim İsrail'in uhdesinde. Ne kadar müsaade ediyorsa o kadar girebildik. Onun için Avrupa Birliği'nden akredite olan bir kuruluş ile anlaşarak bu emanetleri içeriye gönderdik. 2024 yılında 3 milyon 370 bin 124 Filistinli kardeşimize yardım ulaştırdık."

Suriye'deki rejim değişikliği nedeniyle ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli sığınmacılar için Kilis Öncüpınar ve Hatay Cilvegözü Sınır kapılarında mobil ikram araçları ile ikramda bulunduklarını belirten Turan, vakfın Suriye'de bulundurduğu iki ofisle de önemli yardımlara imza attığını aktardı. Turan, Suriye'de her ay 550 bin adet ekmek dağıtımı, 300 yetime aylık maddi destek yardımında bulunduklarını, 592 caminin inşaatı ve tadilatınında önemli rol üstlendiklerini belirterek, günde 500 kişilik de sıcak yemek çıkardıklarını vurguladı.

"Suriye'de 13 bin briket ev inşa ettik"

Suriye'deki eğitime de önem verdiklerini dile getiren Turan, 15 okul inşası ve 12 okulun işletiminde çeşitli yardımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. 9 adet de su kuyusu projesinin Suriye'de hayata geçirildiğini aktaran Turan, çok köklü bir hizmet götürdüklerine dikkati çekerek, "Suriye'de 13 bin briket ev inşa ettik. İnsanlar ikamet ediyorlar. 540 da sosyal konutu inşa ettik" ifadesini kullandı.

Turan, daha sonra basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çekindi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar
img

Rozeti takan Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
img

Rafa'dan Beşiktaş'ı şoke eden talep
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI Aralık ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düşerse döviz ve altın ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu? Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? (Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı) YENİ YIL MESAJLARI | 2025 yılı için en anlamlı, duygusal yeni yıl mesajları! 31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.