Türkiye'de Yerli Havacılık Sertifikasyonunda Dönüşüm

Türkiye'de Yerli Havacılık Sertifikasyonunda Dönüşüm
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile Türkiye'de hava aracı ve parçalarının yerli sistemle sertifikalandırıldığını ve dış onaya gerek kalmadığını duyurdu. Bu yeni model, sivil havacılığın geleceğine yön verecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile hava aracı ve parçalarının, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yerli platformda sertifikalandırdıklarını bildirdi. Yerli hava araçları için artık dış onaya ihtiyaç duymadıklarını belirten Uraloğlu, "Vecihi Hürkuş'un yıllar önce önüne çıkarılan engelleri yıktık. Bugün, kendi uçağını yapıp kendi topraklarında uçurmak için onay alamayan bir Türkiye yok, kendi sertifikasını kendi veren güçlü bir Türkiye var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bünyesinde geliştirilen "Yeni Sivil Havacılık Modeli" ile artık hava araçlarının sertifikasyon süreçlerinin tamamen yerli ve milli sistemle yürütüleceğini açıkladı.

KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile hava aracı ve parçalarının, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yerli platformda sertifikalandırılmasının mümkün hale geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"KDM-ERP Sertifikasyon modülü tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi. Sertifikasyon sürecini artık tamamen kendi imkanlarımızla yürütebiliyoruz. Mühendisliğimiz, denetimimiz ve yazılım altyapımızla süreci uçtan uca yönetiyoruz. Vecihi Hürkuş'un yıllar önce önüne çıkarılan engelleri yıktık. Bugün, kendi uçağını yapıp kendi topraklarında uçurmak için onay alamayan bir Türkiye yok, kendi sertifikasını kendi veren güçlü bir Türkiye var."

"Panel uzmanları akademik-sektörel yüksek nitelikli kadrolardan seçiliyor"

Yeni sistemin sadece bir yazılım güncellemesinden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Sertifikasyon panellerinde görev alacak uzmanlar, ilgili alanlardaki üniversitelerin doçentlerinden özel teknik dersler alarak göreve başlıyor. Bu uzmanlara, aynı temel eğitimlerden geçmiş doktora düzeyinde yardımcılar eşlik ediyor. Böylece sistemde görev yapan her uzman, akademik temelli ve uygulama bilgisi yüksek bir yapıda sürece katılıyor. Bu yapı hem ülkemizin en yetkin akademik bilgi birikimini sürece dahil ediyor hem de sanayi-üniversite iş birliğini en üst düzeye taşıyor" dedi.

Yerli sistem sayesinde sertifikasyon sürecinin artık kişilerle değil, kanıta dayalı otomasyonla yürütüldüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Tüm başvuru, değerlendirme ve karar süreçleri sistem içinde kayıt altına alınarak tam şeffaflık ve izlenebilirlik sağlanıyor. Bu sayede yalnızca kaliteli ve sürdürülebilir bir yapı inşa etmiyoruz, aynı zamanda sistem üzerinden üretilecek delil bazlı çıktılar; Federal Havacılık İdaresi (FAA), Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve diğer ülkelerin otoriteleri tarafından otomatik kabul görebilecek nitelikte olacak." açıklamasında bulundu.

"Vecihi Hürkuş'un yarım kalan rüyasını biz gerçekleştiriyoruz"

Yeni modelin Türkiye'nin milli havacılık iradesini güçlendirdiğini vurgulayan Uraloğlu, yerli hava araçları için artık dış onaya ihtiyaç duymadıklarını vurguladı. Uraloğlu, sivil havacılığın bağımsız ruhunu ve üretimini destekleyen bir sertifikasyon yapısı inşa ettiklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Vecihi Hürkuş'un yarım kalan rüyasını biz gerçekleştiriyoruz. Kendi gökyüzümüzde, kendi mühendisliğimizle, kendi kurallarımızla var olmanın gururunu yaşıyoruz. Attığımız bu adım, sadece bir sertifikasyon modeli değil; ülkemizin sivil havacılığının geleceğine yön verecek bir iradenin somut ifadesidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Ünlü oyuncu, Formula 1 Grand Prix etkinliğinde giydiği dantel elbise ile göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu, dantel elbisesiyle katıldığı etkinlikte göz kamaştırdı
Eskortlarla adı çıkan Osayi'ye bir darbe de sevgilisinden

Eskortlarla adı çıkan Osayi'ye bir şok daha
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.