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Sinop'ta En Uzun Gece Yaşanacak!

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Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık Perşembe günü en uzun gece, en kısa gündüz yaşanırken, Türkiye'de ise en uzun gece ülkenin en kuzey noktasında bulunan Sinop'ta yaşanacak.

Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık Perşembe günü en uzun gece, en kısa gündüz yaşanırken, Türkiye'de ise en uzun gece ülkenin en kuzey noktasında bulunan Sinop'ta yaşanacak.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak. Kuzey Yarımküre'de kalan Türkiye'de ise, diğer şehirlere göre en uzun gündüzü Hatay, en uzun geceyi ise Sinop geçirecek.

21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik geldiği tarih. Bu tarihte Kuzey Yarım Küre'de günler uzarken, Güney Yarım Küre'de ise kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre ülkelerinde en uzun gündüz, Kuzey Yarım Küre ülkelerinde ise en uzun gece yaşanır. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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