Türkiye'de Çocuk Nüfusu Oranı Düşüşte; Erzurum'da %28

Türkiye nüfusunun %25,5'ini çocuk nüfus oluşturdu. 2024 verilerine göre; Erzurum'da 0-17 yaş arılığı olarak ifade edilen çocuk sayısı 208 bin 336 oldu. Bu da nüfusun yüzde 28'ine denk geliyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yılı sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken bunun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2024 yılında %25,5 oldu.

745 bin 5 nüfuslu Erzurum'da 208 bin 336 çocuk tespit edildi. Bunlardan; 49 bin 57 0-4 yaş grubunda, 611 bin 115'i 0-9 yaş grubu, 61 bin 647 10-14 yaş grubu ve 36 bin 521'i 15-17 yaş grubunda bulunuyor. Erzurum'da nüfusunun %28'i çocuk olarak ortaya çıktı. Erzurum çocuk sayısında ülke sıralamasında 28'inci oldu.

2024 rakamlarına göre; Erzurum'da 0-17 yaş grubunda çocuk bulunmayan hane halkı oranı %52,1 oldu. 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı ise % 47,9 şeklinde tespit edildi. - ERZURUM