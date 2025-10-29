Haberler

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Kosova'da Coşkuyla Kutlandı

Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen etkinlikte, Türk askerlerinin zeybek gösterisi ve Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'nın konseri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yılı, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen gecede, Türk askerlerinin sergilediği zeybek gösterisi ve Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY)'ın konseri ile coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yılı, Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen özel bir geceyle coşkuyla kutlandı. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk askerlerinin sergilediği zeybek gösterisi ve Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY)'ın konseri büyük beğeni topladı. TÜRKAY Orkestrası'nın seslendirdiği Türkiye ve Kosova ezgileri, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin sonunda Türk askerlerinin sahnelediği zeybek oyunu, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğe, Kosova'da NATO'nun Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ramazan Yılmaz, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan ile çok sayıda davetli katıldı. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
