Türkiye Barolar Birliği'nden Vahap Seçer'e Ziyaret

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Baro Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Başkan Seçer, Türkiye’nin yaşadığı yaşadığı hukuki problemlerin, adalet sorununun, yargı üzerindeki siyasi vesayetin Türkiye’ye ne kadar büyük bir bedel ödettiğinin farkında olduklarını vurgulayarak, “Belki de bunu Türkiye’de en iyi hisseden yöneticilerden bir tanesiyim” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, baro başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Başkan Seçer, Türkiye'nin yaşadığı yaşadığı hukuki problemlerin, adalet sorununun, yargı üzerindeki siyasi vesayetin Türkiye'ye ne kadar büyük bir bedel ödettiğinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Belki de bunu Türkiye'de en iyi hisseden yöneticilerden bir tanesiyim" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, TBB Genel Sekreteri Veli Küçük, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz ve baroların yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

SEÇER: "TÜRKİYE'NİN EVRENSEL NORMLARDA BİR ÜLKE HALİNE GELEBİLMESİ İÇİN MÜCADELE EDEN BİR SİYASİYİM"

Ziyarette konuşan Başkan Seçer, TBB'nin çalışmalarını yakından izlediklerini belirterek, kendisinin de Türkiye'nin evrensel normlarda bir ülke haline gelebilmesi için mücadele eden bir siyasi olduğunu söyledi. Seçer, "Türkiye'nin yaşadığı hukuki problemlerin, adalet sorununun, yargı üzerindeki siyasi vesayetin Türkiye'ye ne kadar büyük bir bedel ödettiğinin de farkındayız. Belki de bunu Türkiye'de en iyi hisseden yöneticilerden bir tanesiyim. Biz de zaman zaman maalesef yargı kararlarının siyasetin etkisiyle alındığı noktada yaşadığımız mağduriyetler ya da tam tersine bizler, kurumlarımız lehine verilen yargı kararlarının uygulanmaması ya da bazı anlaşmazlıkların, mahkemelere intikal eden problemlerin yine siyasetin baskısıyla, manipüle edildiğinin şahidiyiz. Bu da bizi ülkemizin geleceği adına açıkçası sıkıntıya sokuyor" dedi.

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK BAROLARLA İYİ İLİŞKİLER İÇERİSİNDEYİZ"

TBB'nin Türkiye'de yaşanan hukuksal sorunlarla canla başla mücadele ettiklerinin farkında olduklarını kaydeden Seçer, "Özellikle siz Sayın Başkanımızın şu andaki başkanlığında ve birçok baronun aynı paralelde bu mücadele içerisinde omuz omuza çalıştığını izliyoruz ve bundan da ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti olma yolundaki mücadelesi adına gerçekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak barolarla iyi ilişkiler içerisinde olduklarının altını çizen Seçer, "Mersin'in değerli baro başkanı bizimle her konuda iş birliği yapıyor. Özellikle toplumun hassasiyetleri, talepleri, istekleri, eksikleri konusundaki yaptığımız ortak çalışmalarda olumlu dönüyor. Bunun da mutlulukta izlediğimi ifade etmek isterim. Adana Barosu bizim komşu baromuz, kardeş kentimiz. Belediyeler olarak da böyle. Sayın Belediye Başkanımız hem aynı partili olmamız hem de beraber mücadele ettiğimiz bir siyasi mücadele arkadaşımız olması nedeniyle Adana ile bizim çok sıkı ilişkilerimiz var" dedi.

SAĞKAN: "ŞEHRİN SORUNLARI KONUSUNDA ÖRNEK BİR BELEDİYECİLİK FAALİYETİ YÜRÜTÜYORSUNUZ"

TBB Başkanı Erinç Sağkan ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Gerçekten şehrin sorunları konusunda son derece örnek bir belediyecilik faaliyeti yürütüyorsunuz. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda başta ekonomi ve hukukun üstünlüğü sorunu olmak üzere ülkenin sorunları şehirlerin sorunlarından ayrılacak sorunlar değil. O sebeple yerelin dışında tüm ülkenin sorunlarına gösterdiğiniz farkındalık ve çözüm önerileriniz için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Baroların ve avukatların vatandaşın adalete erişiminde savunma hakkını etkin şekilde kullanabilmeleri bakımından kurumlarla iş birliği içerisinde faaliyet yürütmesinin en çok o ilde bulunan yurttaşların lehine bir unsur olduğuna dikkat çeken Sağkan, bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Barosu ile yürüttüğü iş birliklerinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Savunma ne kadar güçlüyse vatandaş da adalet karşısında o kadar güçlü olur. O anlamda baromuzla yürütülen iş birliği için çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ BİZLER AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

TBB olarak ülkede adaletin tesisi için, herkesin kanun önünde eşit olması, adil yargılanma ilkesinin hayata geçmesi, bağımsız yargı ve hukukun üstünlüğü için bir mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan Sağkan, şöyle devam etti:

"Bunu hem kanundan kaynaklanan görev ve sorumluluğumuz hem de çocuklarımızın geleceğine olan borcumuz olarak görüyoruz. Umarım bırakırken de görevimizi yapmış olmanın gönül rahatlığıyla bu makamlardan ayrılabiliriz. Çünkü hep aynı şeyi söylüyorum, bir makama nasıl geldiğimiz değil, oradan ayrılırken nasıl ayrıldığımız önemli. Onun için çabalıyoruz. Bu anlamda kurumsal iş birliği bizler açısından çok önemli ve bunun için tekrar sizlere teşekkür etmek istiyorum."