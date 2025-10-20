Şehit Recep Çetin, 28. Yıldönümünde Şırnak'ta Anıldı

Şırnak'ta 19 Ekim 1997 tarihinde şehit olan Sinop Türkelili şehit Recep Çetin, ölümünün 28. yılında anıldı.

Şırnak'ta Kerkük Tepesi üs bölgesinde mevzi nöbetinde iken 19 Ekim 1997 tarihinde şehit olan Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Er Recep Çetin, şehadetinin sene-i devriyesinde yad edildi. Şehit Piyade Er Recep Çetin'in şehadetinin 28. yıldönümü dolayısıyla Türkeli Kaymakam Vekili Ahmed Çelik, şehit ailesini evlerinde ziyaret etti.

Şehit Piyade Er Çetin'in şehadetinin sene-i devriyesi münasebetiyle şehit annesi Emine Çetin'i Çatakgüney köyünde hanesine yaptığı ziyarette, Kaymakam Vekili Çelik'e, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fırat Hamit Buyurgan, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü ve Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Enes Dincel de eşlik etti. Ziyarette Şehit Piyade Er Recep Çetin ve tüm şehitlerimiz için dualar edildi. - SİNOP