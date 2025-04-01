Türkeli Öğrencilerden Gazze'ye Destek

Sinop'un Türkeli ilçesinde Suffe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri bağışları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Türkeli Şubesine teslim etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Ayı "İyilik Haftası" etkinlikleri kapsamında, Türkeli Suffe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencileri, duyarlı bir davranış sergileyerek Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olma amacıyla kumbaralarında biriktirdikleri bağışları Türkiye Diyanet Vakfı Türkeli Şubesine teslim etti.

İyilik ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı bağış, öğrencilerin hayır işlerine olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrenciler, Gazze'deki zorlu yaşam koşullarını hafifletmek ve oradaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için bir araya geldi.

Biriktirdikleri bağışlarla Gazze halkına destek olmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, iyiliğin büyütülmesi gerektiği mesajını verdi. Bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı Türkeli Şubesi'ne teslim eden öğrenciler, bu davranışlarıyla sadece Ramazan'ın manevi atmosferine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kardeşlik ve dayanışma duygularını da pekiştirdiler. - SİNOP