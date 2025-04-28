Türkeli'de Hacı Adayları Kutsal Yolculuğa Uğurlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, dualarla uğurlandı.

Türkeli Merkez Camii'nde düzenlenen "Hacı Adaylarını Uğurlama Programı" ile kutsal topraklara yolcu edilen 24 kişiden oluşan hacı kafilesi, ilahi dinletisi ve akabinde İlçe Müftü Vekili Ali Sevinç'in konuya dair yaptığı konuşma ve duasıyla kutsal beldelere uğurlandı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ilahi dinletisiyle devam etti. İlçe Müftü Vekili Ali Sevinç, yaptığı konuşmada hac ibadetinin önemine değinerek, hacı adaylarına sabır, hoşgörü ve kardeşlik ruhu içerisinde kutsal yolculuğu tamamlamaları tavsiyesinde bulundu. Ardından yapılan dua ile duygulu anlar yaşandı.

Programa hacı adaylarının yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Aileler, sevdiklerini dualarla uğurlarken, hacı adayları da helalleşerek kutsal yolculuğa çıktı.

Hacı kafilesinin sağ salim bir şekilde hac vazifelerini tamamlayıp yurda dönmeleri için dualar edildi. - SİNOP