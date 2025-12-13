Türkchopper MC, Bilecik'te faaliyete başladı

Türkiye'nin köklü motosiklet kulüplerinden Türkchopper MC, güçlü kardeşlik bağları ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla büyümeye devam ederken, Bilecik'te de resmen faaliyete başladı.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin birçok ilindeki yapılanmasıyla Türkchopper MC; kardeşlik, disiplin, yol güvenliği, sürüş kültürü, yardımseverlik ve vatan sevgisi gibi değerleri merkeze alarak faaliyet gösteriyor. Türkchopper MC Bilecik'te bir yapılanmaya giderek il temsilciliği kurdu.

Türkchopper MC Bilecik İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Kulüp çatısı altındaki motosiklet tutkunları, yalnızca yerel etkinliklerle değil, aynı zamanda ulusal çapta düzenlenen büyük buluşmalar ile de dikkat çekiyor. Her yıl belirli dönemlerde gerçekleştirilen bu organizasyonlarda, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kulüp üyesi bir araya gelerek uzun yol sürüşleri yapıyor; birlik ve beraberlik ruhunu yollara taşıyor. Türkchopper MC Bilecik ekibi, şehrin motosiklet kültürüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Kulüp, güvenli sürüş disiplinini yaymayı, sosyal projeler üretmeyi ve şehirde motosiklet farkındalığını artırmayı hedefliyor. Bununla birlikte, Bilecik'e renk katacak etkinlikler düzenleyerek, özellikle chopper tutkunlarını bir araya toplamayı ve güçlü bir motosiklet topluluğu oluşturmayı planlıyor. Yapılan duyuruda, Türkchopper MC Bilecik temsilciliğinin tüm motosiklet severlere kapılarının açık. Türkchopper MC, Bilecik'te gerçekleştireceği sürüşler, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kültürel etkinliklerle şehrin sosyal hayatına katkı sunmaya devam edecek" denildi. - BİLECİK