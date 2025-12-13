Haberler

Türkchopper MC, Bilecik'te faaliyete başladı

Türkchopper MC, Bilecik'te faaliyete başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin köklü motosiklet kulüplerinden Türkchopper MC, Bilecik'te il temsilciliğini kurarak motosiklet kültürüne yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Kulüp, güvenli sürüş ve sosyal sorumluluk projeleri ile bölgedeki motosiklet tutkunlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin köklü motosiklet kulüplerinden Türkchopper MC, güçlü kardeşlik bağları ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla büyümeye devam ederken, Bilecik'te de resmen faaliyete başladı.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin birçok ilindeki yapılanmasıyla Türkchopper MC; kardeşlik, disiplin, yol güvenliği, sürüş kültürü, yardımseverlik ve vatan sevgisi gibi değerleri merkeze alarak faaliyet gösteriyor. Türkchopper MC Bilecik'te bir yapılanmaya giderek il temsilciliği kurdu.

Türkchopper MC Bilecik İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Kulüp çatısı altındaki motosiklet tutkunları, yalnızca yerel etkinliklerle değil, aynı zamanda ulusal çapta düzenlenen büyük buluşmalar ile de dikkat çekiyor. Her yıl belirli dönemlerde gerçekleştirilen bu organizasyonlarda, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kulüp üyesi bir araya gelerek uzun yol sürüşleri yapıyor; birlik ve beraberlik ruhunu yollara taşıyor. Türkchopper MC Bilecik ekibi, şehrin motosiklet kültürüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Kulüp, güvenli sürüş disiplinini yaymayı, sosyal projeler üretmeyi ve şehirde motosiklet farkındalığını artırmayı hedefliyor. Bununla birlikte, Bilecik'e renk katacak etkinlikler düzenleyerek, özellikle chopper tutkunlarını bir araya toplamayı ve güçlü bir motosiklet topluluğu oluşturmayı planlıyor. Yapılan duyuruda, Türkchopper MC Bilecik temsilciliğinin tüm motosiklet severlere kapılarının açık. Türkchopper MC, Bilecik'te gerçekleştireceği sürüşler, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kültürel etkinliklerle şehrin sosyal hayatına katkı sunmaya devam edecek" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Galatasaray'ın Salah'a yapacağı teklif belli oldu

Galibiyet sonrası Galatasaray taraftarını heyecana sokan gelişme
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
title