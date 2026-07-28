Haberler

77 Yaşındaki Türkan Teyze’nin Paraşüt Keyfi: “İnşallah Tansiyonumu Yükseltmez”

77 Yaşındaki Türkan Teyze’nin Paraşüt Keyfi: “İnşallah Tansiyonumu Yükseltmez”
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri’de 77 yaşındaki Türkan Aktaş, yamaç paraşütü pilotu Furkan Koçak eşliğinde Ali Dağı’ndan havalandı. Havadayken söylediği “İnşallah tansiyonumu yükseltmez” sözleri izleyenleri güldürdü. Keyifli uçuşun ardından ikili sorunsuz iniş yaptı.

Kayseri'de paraşütle Ali Dağı'ndan havalanan 77 yaşındaki Türkan Aktaş'ın "İnşallah tansiyonumu yükseltmez" sözleri izleyenleri güldürdü.

Kayseri'de yaşayan 77 yaşındaki Türkan Aktaş'ın paraşüt sevgisi gökyüzünde taçlandı. Yamaç Paraşütü Pilotu Furkan Koçak ile beraber Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'ndan havalanan Aktaş, keyifli anlar yaşadı. Büyük bir heyecanla havalanan Türkan teyzenin havadayken, "İnşallah tansiyonumu yükseltmez. Beni görünce ne derler şimdi. Çok güzelim, iyiyim. Korkacak bir şey yok" sözleri izleyenleri güldürdü. Bir süre havada kalan ikili, daha sonra iniş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket

Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı
Annesine yaptığı sürpriz milyonları duygulandırdı

Elden ele dolaşan görüntü! Verdiği tepki milyonları duygulandırdı
Çağla Şıkel'i duygulandıran çocukluk hatırası

Çağla Şıkel'i duygulandıran çocukluk hatırası
Adana'da kuşlarına bakarken damdan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kuşlara bakmak için çıktığı damdan düşen 12 yaşındaki Oğuzhan öldü
Otel ararken yanlışlıkla cezaevine mesaj attı! Gelen yanıt güldürdü

Otel ararken yanlışlıkla cezaevine mesaj attı! Sonrası daha da bomba