Haberler

Türk Yıldızları Yalova'da Gösteri Uçuşu Yaptı

Türk Yıldızları Yalova'da Gösteri Uçuşu Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişinin 97’nci yıl dönümü dolayısıyla Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Yalova'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97'nci yıl dönümü kapsamında Yalova semalarında gösteri uçuşu yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde gerçekleşen gösteride Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşları vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı. Kent semalarında art arda gerçekleştirilen manevraları dikkatle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla gösteriyi görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

Bunu da gördük! Türkiye'den kaçırırken suçüstü yakalandılar

Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı

Bu takımı kim durduracak? Süper Lig'i ilk haftadan salladılar

Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Alihan Kuriş'in oyunu deşifre oldu: Takibe yakalanmamak için...

Alihan Kuriş'in oyunu deşifre oldu: Takibe yakalanmamak için...