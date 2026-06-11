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Türk Yıldızları'ndan Kastamonu'da keşif uçuşu

Türk Yıldızları'ndan Kastamonu'da keşif uçuşu
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu'da 13 Haziran'daki gösteri öncesinde keşif uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında yapılacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde keşif uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 13 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da gösteri gerçekleştirecek. Gösteri öncesinde Türk Yıldızları timi, iki uçakla Kastamonu'da keşif uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları yarın gerçekleştirecekleri provayla gösteri hazırlıklarını tamamlayacak.

Gerçekleştirilecek gösteriye vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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