Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Siber Saldırı İddialarına Yalanlama

Güncelleme:
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, bazı basın organlarında yer alan '26 bin veteriner hekimin kişisel verisi çalındı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. TVHB, mevcut inceleme süreçlerinin devam ettiğini ve geniş kapsamlı bir veri sızıntısı olmadığını vurguladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), bilişim altyapısında bulunan verilere siber saldırı düzenlendiği ve çok sayıda kişisel verinin çalındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "26 bin veteriner hekimin kişisel verisinin çalındığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bazı basın yayın organlarında ve internet haber sitelerinde, 'Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ne siber saldırı düzenlendi, 26 bin veteriner hekimin kişisel verileri çalındı' başlığıyla yayımlanan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. TVHB, iddia edildiği şekilde 26 bin veteriner hekime ait kişisel verilerin çalındığına dair herhangi bir doğrulanmış bulguya sahip değildir. Haberde yer alan iddialar, devam eden inceleme ve teknik değerlendirme süreçleri sonuçlanmadan kesin bilgi gibi kamuoyuna yansıtılmıştır. TVHB, söz konusu iddialar basına yansımadan önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) nezdinde gerekli bildirimleri yapmış, teknik inceleme ve güvenlik değerlendirme süreçlerini başlatmıştır. KVKK tarafından 15 Eylül 2025 tarihinden bu yana yürütülmekte olan resmi inceleme ve raporlama süreci halen devam etmektedir. Bu süreç sonuçlanmadan haberde yer alan kişi sayısı ve veri kategorilerine ilişkin iddialar spekülatif niteliktedir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan ilk teknik değerlendirmelerde sınırlı sayıdaki bazı kişisel verilere yönelik yetkisiz erişim girişiminin gerçekleştiği, ancak haberde iddia edildiği gibi geniş kapsamlı bir veri sızıntısının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin bilişim altyapısı, yetkili kurumların yönlendirmesi ve uzman siber güvenlik ekiplerinin teknik desteğiyle titizlikle incelenmektedir. Şu an itibarıyla yapılan ön teknik analizlerde haberde ileri sürüldüğü gibi veritabanının bütünlüğünü bozacak, kişisel veri sızıntısı oluşturacak bir durum tespit edilmemiştir. Haberde yer alan 'TC kimlik numarası, adres, telefon, kan grubu, boy, kilo, ayak numarası gibi 20 farklı veri grubunun çalındığı' yönündeki ifadeler, resmi kurumlarımızın yürüttüğü teknik tespitlerle örtüşmemekte, mübalağa (abartı) içeren ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bilgilerden ibarettir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili resmi kurumlarla koordineli olarak yükümlülüklerini hassasiyetle yerine getirmekte olup, üyelerimizin ve meslektaşlarımızın kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla altyapı sistemlerini sürekli olarak güçlendirmekte ve siber güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutmaktadır. Basında yer alan bu tür doğrulanmamış haberlerin hem kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini hem de meslek camiamız nezdinde gereksiz bir endişe ortamı oluşturduğunu önemle hatırlatırız" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
