Üye Girişi
Haberler

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Bekir Önal'ın cenazesi Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal'ın babası Bekir Önal, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bekir Önal'ın cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eski Hazine ve Maliye Bakanı, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Bakan Uraloğlu, Önal ile birlikte Eyüp Sultan Camiİ'nde cenaze töreni gerçekleştirilen 21 yaşında hayatını kaybeden Kader Gülser'in ailesine de taziye dileklerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Eyüp Sultan Camii Türk Telekom Zeytinburnu Eyüp Sultan Ümit Önal Yerel Politika Güncel Haberler

Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü

Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü

 Komşu esnafların park tartışmasında kan aktı! Baba ile oğlu öldürüldü

Komşu esnafların park tartışmasında kan aktı! Baba ile oğlu öldürüldü

 Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istiyordu! İlkay'dan herkesi şaşırtan transfer kararı

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istiyordu! İlkay'dan herkesi şaşırtan transfer kararı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Elon Musk, X'e yönelik reklam boykotu yapan dünyaca ünlü şirketlere dava açtı

Elon Musk, X'e yönelik reklam boykotu yapan dünyaca ünlü şirketlere dava açtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title