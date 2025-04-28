Türk Şefler Hırvatistan'da Gastronomi Başarısı Elde Etti

Haber: Özkan karakaya

(ARDAHAN) - Ardahan ve Konya Ereğli'nin yerel lezzetlerini harmanlayan Beste ve Abdullah Sezer çifti, 37 ülkeden 600 şefin katıldığı Hırvatistan'daki uluslararası yemek yarışmasında 4 madalya kazanarak, Türk mutfağını gururla temsil etti.

Hırvatistan'ın Brac Adası'nda 20'ncisi düzenlenen, gastronomi dünyasının prestijli etkinliklerinden biri olan "Biser Mora (Akdeniz'in İncisi)" Uluslararası Yemek Yarışması'nda, Beste Sezer ve Abdullah Sezer çifti, büyük bir başarıya imza attı.

Konya Ereğli ve Ardahan'ın yerel lezzetlerini ustalıkla harmanlayarak oluşturdukları tabaklarla yarışmaya katılan ikili, farklı kategorilerde madalya kazanarak, uluslararası arenada adlarını duyurdu.

37 ülkeden 600 şefin katıldığı ve Michelin yıldızlı şeflerin yer aldığı seçkin bir jüri tarafından tabakların değerlendirildiği yarışmada, Beste Sezer ve Abdullah Sezer'in yaratıcı tabakları ilgi gördü.

Abdullah Sezer, "Restoran Tatlı Tabağı" kategorisinde gümüş madalya kazanırken, "Şefler Düzeyi Balık Tabağı", "Şefler Düzeyi Makarna Tabağı" ve "Şefler Düzeyi Et" kategorilerinde bronz madalya kazandı.

Beste Sezer ise jüriye, Ardahan'ın coğrafi işaretli balığını, Pelverdeyi ve Ardahan omaçlı un helvasını füzyon mutfağıyla harmanlayarak geleneksel ve moderni birleştiren bir tatlı tabağı sundu. Şeflerin büyük beğenisini kazanan bu tabak, gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Ayrıca, Ereğli'nin coğrafi işaretli isli koyun yoğurdu ve siyah havucunu, Ardahan mantısı, Ardahan kaşar peyniri ve kaz eti ile birleştirerek oluşturduğu yeni tabak, bronz madalya kazandı.

Beste Sezer, yarışma hakkında yaptığı açıklamada, "37 ülke 600 katılımcının katıldığı yarışamada şefler kategorisinde bu tabakları tanıtma fırsatım oldu. Burada Ardahan mutfağının ve Ereğli'nin yerel lezzetlerini tek tabakta harmanlayarak, jüri üyelerine tattırma fırsatım oldu. Jüri üyeleri de bunları çok beğenerek takdirlerini illettiler. Burada yerel mutfağımızı hem ülkemi gururla temsil ettiğim için çok mutluyum" dedi.