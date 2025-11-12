Haberler

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Muazzez Abacı 78 Yaşında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, 12 Kasım 2025 tarihinde ABD'de hayatını kaybetti. Menajeri Taner Budak, Abacı'nın ölümünü duyurarak, sanatçının sevgi dolu kişiliğini vurguladı. Abacı, kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı 78 yaşında ABD'de hayatını kaybetti.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, ABD'de tedavi gördüğü University of Rochester Medical Center'da 78 yaşında hayatını kaybetti. Abacı'nın menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78'inci doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak" ifadelerini kullandı. Abacı'nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Budak, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, Abacı'nın geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğunu ve kendisine stent takıldığını ifade etmiş ve Abacı'ya anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun oluşturduğunu aktarmıştı. Budak, Abacı'nın böbreklerin görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerlerinin su topladığını ve bu nedenle nefes alma sorunu yaşadığını ifade ederek, Abacı'nın yoğun bakıma kaldırıldığını açıklamıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
