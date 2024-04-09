İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünde Atatürk Anıtına çelenk bıraktı
İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Kayseri'de kutlanıyor. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, gaziler ve polis teşkilatı katıldı. - KAYSERİ