Polisin 181. Yılına Duygu Dolu Kısa Film

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümüne özel hazırladığı "Ay Yıldızın Gölgesinde Biriz" temalı kısa film, izleyenleri duygulandırdı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kısa film hazırlandı. "Ay Yıldızın Gölgesinde Biriz" temalı filmde, polis yıldızının her bir köşesinin toplumun farklı kesimlerinden gelen parçalarla tamamlanışı anlatılıyor. İlk bölümde bir Özel Harekat polisinin sevgiyle yaklaştığı küçük bir çocuğun gizemli bir parçayı polise teslim ettiği an yer alıyor. Ardından yoğun trafikte yaşlı bir teyzeye yardım eden trafik polisi, teyzenin hayır duasıyla birlikte verdiği ikinci parçayı alıyor. Film, sokakların huzuru için görev yapan Yunus polislerinin hareketli sahneleriyle devam ediyor. Bir kadının çantasını çalmaya çalışan hırsıza anında müdahale eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak çantayı sahibine teslim ediyor. Mağdur kadının çantasından çıkardığı o gizemli parçayı polislere uzatması, güven duygusunu ve vatandaşla kurulan güçlü bağı simgeliyor. Filmin en dokunaklı anlarından birinde ise narkotik polislerinin standı yer alıyor. Daha önce uyuşturucuya bulaşmış, polislerin desteğiyle bu illetten kurtulmuş bir vatandaş, eşi ve çocuğuyla birlikte standı ziyaret ediyor. Yeni ve temiz bir hayata başlamanın teşekkürü olarak polislere uzattığı o parça, umudu ve yeniden hayata tutunuşu temsil ediyor. Film deniz polisi, havacılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmalarıyla sürerken, her bir birimin kendi görev alanında ulaştığı parçalar büyük bir bütünü oluşturuyor. Filmin en dikkat çekici anlarından birinde ise Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu sahnede beliriyor. Çalhanoğlu, polis selamı vererek çantasından çıkardığı gizemli parçayı polislere uzatıyor. Filmin finalinde farklı ellerden ve farklı olaylardan gelen bu parçalar bir araya getiriliyor. Parçalar birleştiğinde ortaya çıkan siluet, Türk Polis Teşkilatı'nın göğsünde gururla taşıdığı sekiz köşeli polis yıldızı oluyor. Bu parçaların özellikle 15 Temmuz ruhunu yaşatan "15 Temmuz Şehitler Anıtı" gibi anlam yüklü bir mekanda bir araya getirilmesi, anlatıyı çok daha derin ve etkileyici kılıyor. Her biri farklı görevlerde, farklı birimlerde çalışan emniyet mensuplarının temsil ettiği bu parçalar, çeşitliliğin, fedakarlığın ve ortak bir ideal etrafında kenetlenmenin simgesi haline geliyor.

Kısa filmle "Çünkü biz ayrı değil, biriz. Farklılıklarımızla güçlenen, birlik olduğumuzda anlam kazanan büyük bir teşkilatız. ve parçalardan oluşan bu bütün, vatanın sinesinde parlayan o sönmez yıldızın ta kendisidir" mesajı veriliyor. Filmin yağmurlu bir günde çekilmiş olması da şehitleri hatırlatan hüznü ile anlamlı bir detayı oluşturuyor.

Filmde birleşen polis yıldızının tarihsel kökeni de en az temsil ettiği değerler kadar büyük bir anlam taşıyor. Türk Polis Teşkilatı ambleminin merkezinde yer alan sekiz köşeli yıldız, ilk kez Sultan Abdülaziz döneminde "Nişan-ı Osmani Şemsesi" adıyla devlet hizmetinde üstün başarı gösteren kişilere bir iftihar ve imtiyaz nişanesi olarak ortaya çıktı. Zamanla Türk polisinin amblemi haline gelen bu yıldız, Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü bir mirasın simgesi olarak varlığını sürdürdü. Bu yönüyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 181. kuruluş yıl dönümü filmi yalnızca geçmişin bir hatırasını değil, aynı zamanda sürekliliğin ve devlet geleneğinin güçlü bir yansımasını ortaya koyuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan film, yayınlandığı andan itibaren hem teşkilat nezdinde hem de kamuoyunda büyük beğeni topladı. Duygusal anlatımı ve güçlü mesajıyla geniş kitleler üzerinde etkili oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı