Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıldönümü Malatya'da kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü Malatya'da çelenk sunumu ve şehitlik ziyareti ile başladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü münasebeti ile Malatya Şehir Mezarlığında bulunan Şehitlikte tören düzenlendi. Törene Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile şehit aileleri dernekleri polisler katıldı.

Anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden programda bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, "Sizler bu vatanın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda en değerli değerli varlıklarınız olan canlılarınızı seve seve feda etmek suretiyle vatan sevgisi millet sevdası ve vazife aşkını ne kadar kutsal ve ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha öğrettiniz. Aziz şehitlerimiz, hiç şüpheniz olmasın ki sahip olduğumuz her şeyi sizlere borçlu olduğumuzu bir an bile aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu anlamı büyük bedeli yüksek öğretiniz doğrultusunda gücünü yasalardan desteğini ise daima hizmetinde olduğu milletinden alan Türk polis teşkilatının bugünkü nöbetini tutan bizler, bıraktığımız emaneti sizin gibi şeref ve gururla yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu duygularla, kuruluşumuzun 179'uncu yıl dönümünde mukaddesatı uğruna canlarını feda eden siz aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle tazimle yad ediyor, aziz sağ sıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Terende daha sonra şehitlik ziyaret edildi, kabirlere karanfil bırakıldı. - MALATYA