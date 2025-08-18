Türk Ocağı'ndan 17 Ağustos Depremi İçin Anma Paylaşımı

Türk Ocağı, Gölcük'te 1999 yılında meydana gelen depremi anarak, sosyal medya üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda vatan ve millet için dualar edilirken, afetzedelere şefkat dileklerinde bulunuldu.

Eskişehir'de Türk Ocağı 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük'te gerçekleşen deprem için anma paylaşımı yaptı.

Türk Ocağı, 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük'te gerçekleşen depremi anarak paylaşım yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Ya Rabbi! 17 Ağustos 1999 afeti gibi afetlerden vatanımızı, milletimizi esirge. Hakk'a yürüyenlerin mekanlarını cennet eyle, mağfiretinle muamele eyle. Hala bu acıyı, ızdırabı yaşayan ve sinesinde hissedenlere şefkat ve muhabbetle muamele eyle. Afetlerin daha feci olmasına yol açan kötü binaları ve şehirleri yapanlara akıl, izan ve vicdan ver" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
