Türk Metal Sendikası'ndan GMİS'e ziyaret
Yerel Haberler
Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, 6 Eylül 2022 tarihinde Genel Maden İşçileri Sendikası'nı ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.
Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, 6 Eylül 2022 tarihinde Genel Maden İşçileri Sendikası'nı ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.
Ziyarette, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da hazır bulundu. Genel Başkan Yeşil, nezaket ziyaretinde bulunan Odabaş'a teşekkür etti. Ziyarette güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel