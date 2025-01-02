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Türk Kızılayı Manisa'da 1350 Aileye Gıda Desteği Sağladı

Türk Kızılayı Manisa'da 1350 Aileye Gıda Desteği Sağladı
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Türk Kızılayı Manisa İl Merkezi, 1350 ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda kolisi ve toplamda 1 milyon 500 bin TL tutarında yardımda bulundu. Manisa İl Merkezi Başkanı, Kızılay'ın toplumun yanında olduğunu belirtti.

Türk Kızılayı Manisa İl Merkezi Başkanlığı, kent genelinde bulunan 1350 ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda kolisi ve 1 milyon 500 bin TL'lik destekte bulundu.

Hayırseverler tarafından bağışlanan gıda kolileri, Türk Kızılayı Manisa ekipleri tarafından sosyal incelemeleri yapılarak kent genelindeki 1350 vatandaşa dağıtıldı. Türk Kızılayı Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, Kızılay'ın her zaman olduğu gibi, toplumun yanında olduğu söyledi.

Manisa'da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürmek ve onlara umut olmak adına her zaman büyük adımlar attıklarını belirten Gürsel, "Türk Kızılay Manisa olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Manisa genelinde sosyal incelemeleri yapılmış olan vatandaşlarımıza gıda ve hijyen kolisi desteğinin yanında kıyafet desteğinde de bulunuyoruz. Bu çalışmalar kapsamında aralık ayında toplam 1350 ailemize 1 milyon 500 bin liralık destekte bulunduk. Kızılay'a katkıda bulunan hayırseverlerimize ve her alanda bize destek olan gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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